Noch vor einem möglichen Gerichtsverfahren könnte die Stern-Bar in der Grazer Sporgasse, in der sich zu Silvester eine Brandtragödie ereignet hat, wieder aufsperren. Das berichtete die Kleine Zeitung am 29. August. Der Betreiber habe sich nach langem Ringen mit sich selbst und etlichen schlaflosen Nächten infolge der Katastrophe zu diesem Schritt entschlossen. Die Bar wurde in den letzten Wochen bereits saniert, mit den Behörden sei man bereits in Kontakt, so sein Anwalt, Manfred Schiffner zur Kleinen Zeitung.