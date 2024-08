Am Mittwoch zu Mittag, kurz nach 12.15 Uhr, dürfte eine 19-jährige Pkw-Lenkerin aus Tirol am Weblinger Gürtel beim Linksabbiegen einen Lkw übersehen haben. Die Frau war aus Puntigam kommend in Richtung Verteilerkreis Webling unterwegs, als es zu der wuchtigen Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Infolgedessen kam der Pkw der Frau am Dach zu liegen.

Die 19-Jährige sowie ihre Beifahrerin (27) erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Beide Frauen wurden vom Roten Kreuz medizinisch erstversorgt und in das UKH Graz eingeliefert. Der 63-jährige Lkw-Fahrer und sein Beifahrer (16) blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Ein Alkotest mit den Fahrzeuglenkern verlief negativ.