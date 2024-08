33 Autofahrer mussten am Dienstag in Premstätten binnen weniger Stunden wegen zu schnellem Fahren in die Tasche greifen. Denn die Polizei führte dort eine Schwerpunktkontrolle durch. Konkret bezogen die Beamten am Dienstagabend mit einem Lasermessgerät auf der L374, der Dobler Straße im Ortsgebiet in Premstätten Stellung. Innerhalb von zwei Stunden verhängte die Polizei 22 Organmandate und stellte elf Anzeigen wegen besonders starken Geschwindigkeitsüberschreitungen aus.

Zwei vorläufige Führerscheinabnahmen

Besonders gravierend war diese bei einem 37-jährigen Deutschlandsberger. Er wurde mit 108 km/h im Ortsgebiet erwischt. Besonders brisant. Der 37-Jährige war mit einem Elektroauto eines amerikanischen Herstellers unterwegs, das er sich für eine Probefahrt geliehen hatte. Er zeigte sich einsichtig und gab an, lediglich die Beschleunigung des Autos getestet zu haben. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Ebenfalls mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war ein 61-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Weiz. Er fuhr stolze 94 km/h im Ortsgebiet. Als Grund nannte er, dass er die Geschwindigkeit übersehen hab. Auch ihm wurde der Führerschein vorläufig entzogen. Beide Männer wurden angezeigt.