Ein Stromausfall in der Grazer Hilmteichstraße hat am Freitagnachmittag vorübergehend weitreichende Folgen: Nicht nur rund 2500 Haushalte sind betroffen, auch zahlreiche Straßenampeln sind seit etwa 16 Uhr außer Betrieb. Seitens der Energie Graz bestätigt man gegenüber der Kleinen Zeitung den Vorfall, man arbeite auf Hochtouren an der Schadensbehebung, heißt es. Der Auslöser ist vorerst nicht bekannt. Auch das nahe gelegene LKH ist betroffen. „Die Notstrom-Aggregate sind wie geplant angesprungen“, betont man am Uniklinikum. Auf die Patientenversorgung habe der Stromausfall keine Auswirkungen.

„Zu dem Stromausfall ist es gegen 15.45 Uhr gekommen“, so Joachim Hirtenfellner, Sprecher der Energie Graz. Die Ursache sei ein technisches Gebrechen gewesen, an dem auch in den Abendstunden noch gearbeitet wurde.