Wie beurteilen Sie Ihr Verhältnis zu Ihren Nachbarn? Wie werden Konflikte in Ihrem Wohnumfeld gelöst? Mit Fragen wie diesen hat das Servicebüro „zusammen>wohnen<“ – eine Einrichtung der Wohnbaugenossenschaften und des Landes Steiermark – ermittelt, wie es um das nachbarschaftliche Zusammenleben der Steirer bestellt ist. Die Ergebnisse der Umfrage präsentierten Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) und Wohnbaulandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) am Freitag gemeinsam mit den Studienautoren und dem Obmann-Stellvertreter der Gemeinnützigen Bauvereinigungen in der Steiermark Wolfram Sacherer.