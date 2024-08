Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr war ein 15-jähriger Leibnitzer mit seinem Moped auf der Liebenauer Hauptstraße in Richtung Nordwesten unterwegs. An einer Kreuzung wollte er links auf die Neudorfer Straße abbiegen. Gleichzeitig fuhr ein 71-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem PKW auf derselben Straße in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte geradeaus über die Kreuzung fahren.