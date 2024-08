Ein schlichter weißer A4-Zettel mit dem Wort „DANKE“ in Versalbuchstaben kündigt in der Grazer Stremayrgasse, unweit der Neuen Technik, einen Abschied an. Das „North&South“ hat vor einer Woche für immer geschlossen. 13 Jahre lang war das Team um die Wirte Miriam, Nicole und Hannes vor Ort, besonders beliebt war man – naheliegenderweise – bei TU-Studierenden, aber auch für Live-Übertragungen von Fußballspielen, zuletzt natürlich bei der EM in Deutschland. 2012 kommentierte sogar Robert Seeger, TV-Kommentatorenlegende, ein Spiel live im Lokal.

Ein Nachfolger soll dem Vernehmen nach bereits gefunden sein, Details folgen.