Sand und Sommer – das gehört einfach zusammen; so wie die Wortpaare Schaufel und Kübel oder Hauptplatz und Sandkiste. Denn unter dem Titel „Summer in the city“ ist der Platz vor dem Grazer Rathaus derzeit genau das: eine Riesen-Sandkiste und damit Spielwiese für Jung und Alt. Ein Meer gibt es zwar nicht, für Wasser ist aber gesorgt, um Tunnel zu graben oder Burgen zu bauen.