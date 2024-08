Am Ende ging alles glimpflich aus, dennoch sorgte ein Unfall am Donnerstagabend um 17.50 Uhr für Aufsehen. In der Plüddemanngasse fuhr ein Rettungswagen im Einsatz – aber ohne Blaulicht – auf einen Pkw auf. Der Autolenker hielt „verkehrsbedingt“ vor dem Zebrastreifen auf Höhe „dm“ an, wie es seitens der Polizei heißt. Das hat der Fahrer des Rettungswagens zu spät gesehen und konnte auf der regennassen Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen.