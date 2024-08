Hupf in Gatsch – und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Darum ging es beim Acker-Gatsch-Matsch-Beachvolleyballturnier, das am Wochenende in Thal veranstaltet wurde. Ein kleiner Acker wurde von der Feuerwehr unter Wasser gesetzt und Dutzende Spielfreudige haben ihn dann mit ihren Hechtsprüngen ordentlich umgegraben.