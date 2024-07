Dank Globalisierung und dem Internet sind Bestellungen aus und in der ganzen Welt möglich; samt Lieferung bis vor die Haustür. Das ist die eine Seite. Die andere Seite: Bei Kunden wächst das Bewusstsein in Sachen Regionalität und Nachhaltigkeit. So sieht man die Lage jedenfalls in der Wirtschaftsabteilung der Stadt Graz. Um das Beste aus beiden Welten zu nutzen, schreibt man eine neue Förderung aus: „Innovation macht Zukunft“. Zielgruppe sind Kleinst- und Kleinunternehmen in Graz, die ihre Geschäftsmodelle „nachhaltiger und innovativer“ aufsetzen wollen.