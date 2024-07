Es gibt nur zwei offizielle Grillplätze in der Stadt Graz: Kalkleiten im Norden (Gemeinde Stattegg) und die Auwiesen im Süden. Während in Kalkleiten in den vergangenen Jahren Ruhe eingekehrt ist, wird bei den Auwiesen regelmäßig heftig diskutiert – auch, weil mehr Anrainer in der Umgebung wohnen. Ging es bislang vor allem um die Themen Lärm, Rauch, Schmutz und abgeschnittene Äste fürs Grillfeuer, kommt nun ein neues dazu: Campieren.