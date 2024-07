Bäcker Martin Auer sorgte mit der ersten bargeldlosen Filiale am Sonnenfelsplatz österreichweit für Schlagzeilen. Jetzt versucht die Konkurrenz eine Neuerung an der Kassa: mel&koffie, die heuer am Jakominiplatz die erste Filiale außerhalb Wiens eröffnet haben, will ab sofort Kassabons nur mehr digital ausstellen. Damit will man österreichweit jährlich 3000 Kassenrollen einsparen, heißt es.