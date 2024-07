Was sowohl der Bund als auch die Stadt Graz versprochen haben, wird nun wirksam: Für Grazerinnen und Grazer reduzieren sich einmalig die Kanal- und Müllgebühren um rund 3,98 Prozent. Man braucht also nicht gleich einen spontanen Sommerurlaub zu planen, aber immerhin ist es für viele in diesen teuren Zeiten wohl eine Erleichterung. Wie viel mehr ganz konkret im Geldbörsel bleibt, rechnet man im Rathaus beispielhaft vor: Ein Haushalt, der bislang insgesamt 654,54 Euro für zwei Toiletten und eine 120-Liter-Mülltonne bezahlen musste, erspart sich somit immerhin einmalig 25,98 Euro (die Grundsteuer über 360 Euro kommt noch hinzu, diese bleibt gleich).