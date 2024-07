Ferienzeit ist Baustellenzeit. So hat mit Montag, dem 8. Juli, nicht nur die Schienenbaustelle in der Maiffredygasse und Leonhardstraße begonnen, sondern auch die Sanierung der Waltendorfer Hauptstraße. Rechnet man die Erneuerung der Elisabethstraße dazu, wo Platz für eine Busspur geschaffen wird, sind damit aktuell gleich drei Einfahrtsstraßen von Osten kommend nach Graz Baustelle.

„Das ist alles mit dem Straßenamt akkordiert“, heißt es dazu bei Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ). Denn zwei der drei Baustellen hat das Land beauftragt. In der Waltendorfer Hauptstraße (L 325) jedenfalls wird bis voraussichtlich Schulbeginn ein ein Kilometer langer Abschnitt saniert, und zwar zwischen Lustbühel und Hohenrain. „Abgesehen von der Fahrbahn werden auch sämtliche im Baulos befindlichen Gehsteige saniert, abschnittsweise auch verbreitert. Die bestehende Busbucht der Haltestelle Savenauweg wird stadteinwärts zu einer Fahrbahnhaltestelle umgebaut. Außerdem werden Leitungen mitverlegt. In Summe kommt das Bauvorhaben auf 780.000 Euro“, so Lang.

Fahrbahnsanierung: Keine Totalsperre, aber wechselseitige Anhaltungen

Die Fahrbahn wird bis zu 17 Zentimeter abgefräst, teilweise muss auch der Unterbau abgetragen werden. „Heute Montag wird die Baustelle eingerichtet, ab Dienstag kommt es abschnittsweise zu halbseitigen Sperren und wechselweisen Anhaltungen. Die Zufahrt zu angrenzenden Grundstücken, Häusern und Seitengassen ist jederzeit gewährleistet“, sagt Projektleiter Georg Neuhold.

Mit der Heinrichstraße steht noch eine vierte Ost-West-Verbindung auf der Baustellenliste. Saniert wurde sie bereits im Vorjahr, die Umsetzung der Radoffensive, die zwar eine wichtige Rad-Verbindung zur Uni bringen soll, allerdings auf Kosten von rund 50 Autoparkplätzen, stockt aber nach einem Einspruch von Anrainern. Der Fall liegt beim Landesverwaltungsgericht.