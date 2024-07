Es war einzigartig in Graz: Der kleine Imbiss „Koshari Time“ bot in der multikulturellen Schönaugasse, gleich ums Eck vom Jakominiplatz, köstliches Streetfood aus Ägypten an. Bei Koshari handelt es sich um einen günstigen, sehr sättigenden und in der Basisvariante sogar veganen Mix aus Reis, Linsen, Nudeln, Röstzwiebeln, Kichererbsen und aromatisch gewürzter Tomatensoße, der sich in Nordafrika vom Arme-Leute-Essen (auch) zum angesagten Streetfood in Garküchen gemausert hat.

Serviert wurde das beliebte Traditionsgericht im Grazer Lokal in Bowls © Koshari Time

Nach vier Jahren nimmt das junge Team aber nun Abschied – in einem emotionalen Posting auf Instagram. „Nach vielen wunderbaren Jahren müssen wir euch leider mitteilen, dass Sonntag unser letzter Tag sein wird“, heißt es darin. Man dankt den Kundinnen und Kunden „von Herzen für eure Treue, Unterstützung und die vielen schönen Momente, die wir gemeinsam erlebt haben“. Die Entscheidung sei den Inhabern nicht leicht gefallen. Aber: „Seid euch sicher, das ist nicht das letzte Kapitel“, gibt man sich noch nicht ganz geschlagen: Es sei nur ein Abschied auf Zeit.