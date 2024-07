„You are the sun, you are the only one“ – das könnte für viele das Motto für das Augartenfest sein, das am Samstag sonnigen Graz tatsächlich einzigartig ist. Es ist aber auch eine Liedzeile des Indie-Superhits „Rock & Roll Queen“ von der britischen Band „The Subway“, die als Höhepunkt das abendliche Liveprogramm im Park beschließen werden. Der Song hat zwar schon bald 20 Jahre am Buckel hat, die Band hat aber frisches Liedgut aus dem Album „Uncertain Joys“ im Gepäck. Auch bei der 44. Auflage des Augartenfestes werden wieder Tausende Besucher erwartet.