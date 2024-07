Seit mehr als vier Jahrzehnten zählt das Grazer Augartenfest nun schon zu den beliebtesten Open-Air-Veranstaltungen im Großraum Graz. Am Samstag ist es nun schon zum 44. Mal so weit, dass der SPÖ-nahe Verein „Vorwärts Jakomini“ in den Park zum Feiern einlädt.

Die großen Publikumsmagneten werden auch heuer wieder die beiden Bühnen sein: Auf der Soundportal-Bühne geben sich etwa The Subways, eine der beliebtesten Festivalbands Europas, als Headliner die Ehre, außerdem sind Mola, Caravana Sun, Velvet Wasted, Leftovers und viele andere dabei. Die volkstümliche Bühne hat u. a. die Alpenyetis, Marc Andrae und Rock Boxxx dabei. Daneben gibt es ein sportliches Programm von Bewegungsland Steiermark – und im Zeichen des Wahlkampfs wird das Fest auch zur Politbühne, SPÖ-Chef Andreas Babler hat sich etwa angekündigt.

