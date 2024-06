Der Außendienst der Marktgemeinde Deutschfeistritz ist nach den Unwettern vor zweieinhalb Wochen nach wie vor sehr gefordert: Die Aufräum- und Sanierungsarbeiten nach dem Hochwasser dauern noch immer an, das noch immer nicht trinkbare Leitungswasser muss beprobt werden, dazu gab es auch noch einen Rohrbruch. Daneben wurde das Team aber auch noch zu Storchenrettern: Besorgte Bewohner hatten die Marktgemeinde darüber informiert, dass die bald zwanzigjährige Gretel nach einer Beinverletzung Probleme mit dem Fliegen hat.

Das Außendienst-Team konnte die rüstige Dame einfangen und an die ortsansässige Storchenbeauftragte Frau Michaelis und deren Tochter übergeben. Die beiden brachten die verletzte Störchin zur Abklärung in die Storchenstation Tillmitsch. Die Gemeinde wünscht gute Besserung.

Erst vor zwei Wochen gab es eine spektakuläre Aktion am Horst bei der Stiftstaverne in Rein, ebenfalls in der Gemeinde Deutschfeistritz: Ein Storchenküken musste gerettet werden.