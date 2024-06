Kritik am Schulsystem

„Verloren im System“: Klusemann-Schüler zeigen eigenen Film im Kino

Am Dienstag feiert ein Film der 6c der MS/BG/BRG Klusemann in Graz im Rechbauerkino Premiere. Im Film, den die Schülerinnen und Schüler zur Gänze selbst produzierten, wird nicht mit Kritik am Schulsystem gespart.