PV-Anlage geriet in Brand, Schaden im sechsstelligen Bereich

Montagmittag geriet eine Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Wohnhauses in Graz in Brand. Die Brandursache liegt wahrscheinlich in einem technischen Defekt der Anlage, wodurch ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstand.