Das Ziel wurde bereits definiert und vom Gemeinderat beschlossen: 2040 sollen 80 Prozent aller Wege in Graz mit dem öffentlichen Verkehr, dem Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt werden und nur mehr 20 Prozent mit dem Auto. Wie man dort hingelangen will, war bislang noch offen. Nun sollen aber erste Lösungsvorschläge der breiten Öffentlichkeit präsentiert werden. Und zwar am 11. Juni ab 16 Uhr im Grazer Congress.