Mitte Mai starb der iranische Präsident Ebrahim Raisi bei einem Hubschrauberabsturz. Das Regime in Teheran hat für den 28. Juni Neuwahlen ausgeschrieben – und die beschäftigen nun auch das Grazer Rathaus. Auf einer Homepage der iranischen Botschaft in Wien sei zu lesen, dass Auslandsiraner nicht nur in der Wiener Botschaft, sondern auch in Graz ihre Stimme abgeben können. Konkret in der Andritzer Reichsstraße 38 – einem Gebäude, dass der Stadt Graz gehört, in dem das Servicecenter sowie eine Polizeistation untergebracht ist.