FPÖ-Chef Herbert Kickl ist derzeit auf Österreich-Tour, um für die Wählergunst bei der EU-Wahl im Juni und der Nationalratswahl im Herbst zu werben. Am Mittwoch machte er dabei gemeinsam mit Generalsekretär Michael Schnedlitz und Landesparteiobmann Mario Kunasek Station in Graz. Nicht zur Freude aller: In den Tagen danach sprühten Unbekannte Slogans wie „FPÖler wegkickeln“ oder „Nazis jagen“ auf die Steintische auf dem Platz.