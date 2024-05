Ein Grazer (47) war am Freitag gegen 13 Uhr mit seinem Pkw in der Bergmanngasse in Richtung Norden unterwegs. Doch kurz vor der Kreuzgasse krachte ein Baum von der linken Straßenseite auf die Fahrbahn. Der Baum dürfte innen morsch gewesen sein. Der Autolenker stieg in die Bremsen, eine Kollision mit dem Baum konnte er nicht mehr verhindern. Zum Glück wurden er und seine Beifahrerin (47) nicht verletzt, sie kamen mit dem Schrecken davon.