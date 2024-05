In der Nacht auf Freitag ist in Zettling ein vor einem Haus abgestellter Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Kurz nach 4 Uhr in der Früh wurde die Polizei am Freitag von der Feuerwehr über einen brennenden Pkw im Ortsteil Zettling (Gemeinde Unterpremstätten, Bezirk Graz-Umgebung) alarmiert. Dabei dürfte eine Art Explosion am Fahrzeug dazu geführt haben, dass der Klein-Pkw sowie eine angrenzende Thujenhecke in Brand gerieten.

Rund 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Zettling konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in bislang unbekannter Schadenshöhe. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.