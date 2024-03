Von 2003 bis 2013 war Alois Sundl Vorstandsvorsitzender der Merkur Versicherung, bevor er Ende des Jahres 2013 in den verdienten Ruhestand eingetreten ist. In seine Amtszeit fiel unter anderem die erfolgreiche Auslandsexpansion in Richtung Serbien. Nun nahm sich der amtierende Gesamtvorstand der Grazer Traditionsversicherung, Christian Kladiva, Markus Spellmeyer, Andreas Gaugg und Markus Zahrnhofer, den 70. Geburtstag des Generaldirektors außer Dienst zum Anlass, diesem eine besondere Ehre zukommen zu lassen: Im Rahmen einer nachträglichen Zusammenkunft am Merkur Campus verlieh man Sundl die Goldene Ehrennadel der Merkur Versicherung für besondere Dienste – und nahm sich Zeit, um über Erreichtes, Geschaffenes, aber auch Zukünftiges zu sprechen.