Eine 36-jährige Italienerin, die in Graz lebt, ist in der Nacht auf Samstag von einem dunkel gekleideten Mann in der Wiener Straße (Lend) verfolgt und überfallen worden. Wie die Polizei berichtete, versuchte er, der Frau die Handtasche wegzureißen. Als dies misslang, riss er das Mobiltelefon des Opfers an sich und flüchtete. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg.

Das war jedoch nicht die einzige Straftat im Bezirk: Ein 52 Jahre alter Ungar ist am Samstag gegen 0.40 Uhr in Graz Opfer eines Brandanschlags geworden und schwebt in Lebensgefahr. Ein noch flüchtiger Täter dürfte den Obdachlosen, der laut Polizei im Eingangsbereich eines Schreibwarengeschäfts nächtigte, mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet und angezündet haben.