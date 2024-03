Richtig frühlingshaft präsentierte sich der Freitag mit Sonne und fast schon sommerlichen Temperaturen. Auf mehr als 20 Grad kletterte an manchen Orten in der Steiermark das Thermometer. Doch schon am Abend beginnen die Grade wieder in den Keller zu rasseln und ein markanter Wetterumschwung setzt am Wochenende ein. Wind, Schauer, sogar Gewitter inklusive. Und mit den Temperaturen geht es rapide bergab, sie können auf bis zu null Grad absinken.

Immerhin präsentiert sich das Wetter am Samstagvormittag noch für einige Stunden sonnig und mild - nutzen Sie es aus, bevor eine deutliche Kaltfront eintrifft und es ab dann nur noch bergab geht, zumindest temperaturmäßig. Ab Mittag setzen im Nordwesten der Steiermark erste Schauer ein, die sich bis zum Abend in den Süden und Osten ausbreiten. Auch der Wind frischt lebhaft bis stürmisch auf, die Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 1000 Meter. Immerhin erreichen die Temperaturen mancherorts noch 12 bis 18 Grad oder sogar mehr, danach kühlt es allerdings merklich ab und es heißt vorerst Abschied nehmen vom Frühlingsgefühl. Der Wind lässt Abends nach, ebenso die Regenschauer.

Kalt und unbeständig

Der Palmsonntag bringt nun deutlich kälteres und unbeständiges Wetter. Die Wolken lockern zwar immer wieder auf und über den Tag kämpfen sich ein paar Sonnenstrahlen durch. Doch immer wieder ziehen kurze Regen-, Schnee- und Graupelschauer durch, die gegen Nachmittag hin mehr werden. In der Obersteiermark weht ein spürbarer Nordwestwind. Die Temperaturen erreichen in der Früh null bis fünf Grad, tagsüber fünf bis zehn Grad, die Schneefallgrenze kann auf bis zu 600 Meter sinken. Durchhalten, das Frühlingswetter wird siegen - früher oder später!