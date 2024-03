Während die einen ihre Koffer packen und der Sonne entgegenfahren, krempeln die anderen die Ärmel der Montur hoch: Nicht nur die Sommerferien werden traditionellerweise ausgenutzt, um in der weniger belebten Landeshauptstadt Straßen oder Schienen zu erneuern – auch an den Tagen vor Ostern, wenn Schulklassen und viele Büros geschlossen sind, wissen Bauarbeiter längst, wie der Hase läuft. So auch heuer, wenn bereits ab dem heutigen Samstag diese Großbaustellen ihre Wirkung zeigen: