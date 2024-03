Acht sogenannte Kaskadenbauwerke gibt es entlang des Zentralen Speicherkanals. Dort kann bei Starkregen jeweils rund 10.000 Kubikmeter Schmutzwasser gespeichert und dann nach und nach zur Kläranlage Gössendorf weitergeleitet werden. Laut Holding Graz liegt nun ein Schaden am nördlichsten Kaskadenbauwerk vor, das sich unter dem Stadtbalkon am stadtnahen Ende des Augartens befindet.

Sperre dauert voraussichtlich zweieinhalb Wochen

Eine zwölf Tonnen schwere Wehrplatte ist defekt. Der Schaden entstand als Folge eines Software-Problems an der Hydrauliksteuerung, das mittlerweile behoben wurde. Die beschädigte Platte muss nun mit einem Kran herausgehoben werden. Aus Sicherheitsgründen wird deshalb während der Arbeiten die Murpromenade zwischen Radetzky- und Augartenbrücke gesperrt. Los geht es am kommenden Montag (11. März), die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 29. März. Von der Sperre betroffen ist der Spazierweg entlang des Murufers, aber nicht der erhöht liegende Geh- und Radweg am Quai. Allerdings kann es laut Holding während der Arbeiten zu kurzfristigen Beeinträchtigungen des Verkehrs am Roseggerkai kommen.

Gewährleistungsschaden

Was die Schadenhöhe betrifft, stellt man bei der Holding klar: Es handelt sich um einen Gewährleistungsschaden. Der Lieferant der Wehrplatte muss diese austauschen, der Holding Graz entstehen demnach keine Kosten. Wie groß der Schaden tatsächlich ist, kann erst nach dem Ausbau der Platte festgestellt werden.