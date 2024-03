Alarm für die Feuerwehren Übelbach/Markt, Deutschfeistritz sowie St. Michael i.O.: Sie wurden am späten Montagabend gegen 23 Uhr mit dem Alarmstichwort T10 (Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person) zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Gleinalmtunnel und der Autobahnausfahrt Übelbach auf der A9, Pyhrnautobahn, alarmiert. Eingeklemmte Personen fand man glücklicherweise beim Eintreffen keine vor, allerdings hatte der verunfallte Lkw seine Ladung auf der Fahrbahn verloren.



Fahrzeug und Anhänger wurden beim Unfall beschädigt, die Ladung – praktisch ein gesamter Haushalt, der per Lkw offenbar für einen Umzug verladen worden war –, verstreute sich auf einer Länge von etwa 150 Metern auf der Autobahn. Die Feuerwehr Übelbach-Markt und die Asfinag bargen die Ladung und führten Sicherungs- und Aufräumarbeiten am beschädigten Fahrzeug durch.