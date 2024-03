Die Geschichte des Unternehmens selbst hat 105 Jahre auf dem Buckel, am heutigen Standort in der Andritzer Reichsstraße in Graz zählt man auch schon 35 Jahre. Leider kommt aber kein weiteres hinzu – denn die Tischlerei Rauscher, ein über die Stadtgrenzen hinaus bekannter Traditionsbetrieb, sperrt zu. „Ja, mit 31. März schließen wir unser operatives Geschäft und die Werkstatt“, bestätigt Felix Rauscher der Kleinen Zeitung. Die Gründe für diesen Schritt seien vielfältig, auch wenn die Auftragslage selbst stets gut gewesen sei. „Aber natürlich spüren wir die allgemeinen Teuerungen und den Mangel bei Fachkräften wie Lehrlingen, im Gegenzug gehen bei uns langjährige Kollegen in Pension. Und in so einer Situation fragt man sich halt, ob man noch einmal massiv in den Betrieb investieren soll.“ Nein, lautete schweren Herzens die Antwort.