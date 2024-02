Die Berufsfeuerwehr Graz rückte am Dienstag zur Martinhofstraße nach Straßgang aus, wo ein Hund sich in eine missliche Lage in einem Holzstapel gebracht hatte.

Tierischer Einsatz für die Berufsfeuerwehr Graz: Am Dienstag wurde man in die Martinhofstraße in Straßgang alarmiert. Den einlangenden Informationen zufolge hatte sich dort ein Hund in einer misslichen Lage in einem großen Holzstapel befunden.

Ein Eingreifen war dann aber doch nicht notwendig. Hund und Besitzerin hatten die Befreiung dann doch eigenständig geschafft. „Wir freuen uns mit der Besitzerin über den guten Ausgang!“, postete die Berufsfeuerwehr Graz dazu auf Facebook.