Es ist ein neuer Meilenstein in der Firmengeschichte von Casarista: Am 22. Jänner hat die erst drei Jahre junge Möbelmarke aus Graz den neuen Flagship-Store in der Kaiserfeldgasse eröffnete. Von einem kleinen Showroom, nur ein paar Häuser weiter, kann man seine Produkte nun am neuen Standort mit beeindruckenden 800 Quadratmetern Fläche präsentieren. Am Freitag wurden die neuen Räumlichkeiten auch mit einem großen Fest offiziell eingeweiht. „Unser neuer Flagship-Store in Graz ist ein Ort, an dem Ideen geboren werden und wo unsere Kunden ihre Träume von einem individuell gestalteten Zuhause Wirklichkeit werden lassen können“, sagte Geschäftsführer Georg Walchshofer in seiner Eröffnungsrede.

Der Umzug ist auch als klares Bekenntnis zur Innenstadt zu sehen: In einer Zeit, in der sich viele Einzelhändler aus der Innenstadt zurückziehen, strebt man danach, „das städtische Leben mit Charme zu bereichern und mit einem innovativen Ansatz die Möbelindustrie zu revolutionieren“, wie es von Casarista heißt.

Gekauft wird bei Casarista dennoch online: Per Konfigurator kann man sich maßgeschneiderte Möbel – Sofas, Betten, Essgruppen, Outdoormöbel und Relaxsessel – für jeden Einrichtungs- und Lebensstil zusammenstellen. Im Flagship-Store (und zahlreichen Showrooms in ganz Deutschland und Österreich) können Kundinnen und Kunden probesitzen, Funktionen testen, Stoffe entdecken und sich von Fachleuten beraten lassen.

Bei individuell konfigurierbaren Möbeln von höchster Qualität sei man bereits führend, doch Geschäftsführer Georg Walchshofer – den die Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung Graz 2023 auch zum „Kopf des Jahres“ in der Kategorie Wirtschaft gekürt haben – will weiter stark wachsen: „Das Ziel von Casarista ist es, nicht nur die größte, sondern auch die beliebteste Möbelmarke Europas zu werden.“