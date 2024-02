An der Uni Graz wurde im Jahr 2019 das Zentrum zur Förderung der Menschenrechte in Gemeinden und Regionen eingerichtet, das unter den Auspizien der UNESCO steht. Nun konnte die Finanzierung der Einrichtung für weitere fünf Jahre gesichert werden. Die Landesregierung hatte dafür bereits grünes Licht gegeben. Am Donnerstag sprach sich nun auch der Grazer Gemeinderat dafür aus.

Für weitere fünf Jahre ist damit der Fortbestand des Menschenrechtszentrums gesichert. Graz steuert dafür 150.000 Euro im Jahr bei. Die Mittel kommen aus dem Budget des Amtes der Bürgermeisterin. „Das Zentrum berät Städte und Regionen auf der ganzen Welt bei der Förderung, Umsetzung und Kontrolle von Menschenrechten“, unterstrich Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) nach dem Beschluss die Bedeutung der Einrichtung.

Im ORF-Landesstudio Steiermark fand vergangene Woche der Kongress „Menschenrechte finden Stadt“ statt. © Foto Fischer

Erst in der vergangenen Woche war Graz Schauplatz des Kongresses „Menschenrechte finden Stadt“, bei dem Workshops, Vorträge und Diskussionen unter internationaler Beteiligung. Vertretern und Vertreterinnen aus Kommunalkpolitik, Verwaltung und Wissenschaft sowie Teilnehmer und Teilnehmerinnen vom Städtebund und von NGOs waren dabei. Graz ist seit einem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats seit 2001 Menschenrechtsstadt.