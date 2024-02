Er wurde mit dem unrühmlichen Ehrentitel „schlechtester Film aller Zeiten“ legendär: Ed Woods Science-Fiction-Horror-Machwerk „Plan 9 From Outer Space“ (1959) gilt trotz – oder dank – hanebüchener Dialoge und einer Handlung voller Ungereimtheiten längst als Kultfilm, der seinen Fixplatz in der Popkultur hat. Und dem mit Tim Burtons Filmbiografie „Ed Wood“ (1994) mit Johnny Depp in der Titelrolle sogar ein erfolgreicher Hollywoodfilm als Hommage gewidmet ist.

„Plan 9 From Outer Space“ ist zwei Mal in einer seltenen analogen 35mm-Kopie im KIZ RoyalKino zu sehen – als Auftakt einer ganz besonderen Filmreihe. Trash-, B- und Kultfilme laufen im Begleitprogramm zur Ausstellung „Ernsthaft?! – Albernheit und Enthusiasmus in der Kunst“ in der Neuen Galerie Graz und in der Halle für Kunst Steiermark, die einen schiefen Blick auf die Kunstgeschichte wirft.

Außerdem zu sehen: Russ Meyers Exploitation-Klassiker „Faster, Pussycat, Kill! Kill!“ (Deutsch: „Die Satansweiber von Tittfield“, 1965) – auch eine Inspiration für Tarantinos „Death Proof“. Und auch John Waters‘ provokanter „Meilenstein des Shock Cinema“ „Pink Flamingo“ (1972) und John De Bellos „Angriff der Killertomaten“ (1978) stehen bis Ende Februar auf dem Programm. Als Draufgabe gibt es Frühwerke von Christian Fuchs, FM4-Journalist und Musiker, der als Elfjähriger in der Südoststeiermark Kurzfilme auf Super 8 produzierte.