Ein Fixtermin für viele Grazer mit grünem Daumen steht diese Woche wieder auf dem Programm. Zum 11. Mal findet am Freitag und Samstag (16. und 17. Februar) das Grazer Staatgutfest statt. Rechtzeitig vor dem Start in die Gartensaison kann dort Saatgut getauscht und verschenkt werden. Biobauern bieten außerdem die Samen zahlreicher Gemüsesorten, Kräuter und Blumen zum Verkauf an. Der Eintritt ist frei.

Vorträge und Diskussion

Veranstaltet wird das Saatgutfest vom Forum Urbanes Gärtnern (FUG) gemeinsam mit Partnern. Diesmal neu: Vor dem eigentlichen Fest, das unter dem Motto „Schenken & Tauschen für die Vielfalt“ am Samstag von 10 bis 16 Uhr im Lendhafen über die Bühne geht, stehen am Freitag ab 16 Uhr im Graz Museum die Seed Talks auf dem Programm. Zusätzlich zur Freude an den Vorbereitungen für die kommende Gartensaison wird dort der Hintergrund der Themen Saatguterhaltung, Agro-Biodiversität und Permakultur ausgeleuchtet. „Das Saatgut, von kleinen lokalen Sorten können wir nur erhalten, wenn wir es selbst vermehren. Die Industrie hat da einen ganz anderen Fokus“, unterstreicht Andreas Motschiunig vom Forum Urbanes Gärtnern. Bei den Seed Talks mit dabei ist etwa Ulli Klein von der Solidarischen Landwirtschaft „Kleine Farm“ und Saatgut-Aktivist und Tomatenzüchter Josef Obermoser.

Gemeinschaftsgartenbörse

Ebenfalls diesmal neu: eine Börse, die Gemeinschaftsgärten mit Grazerinnen und Grazern zusammenbringt, die dort mit anpacken möchten. Erstmals gibt es am Samstag auch einen „Steckholz-Tisch“, wo Steckhölzer von Ribiseln, Beerenekiwis, Maulbeeren, winterharten Feigen und anderen mehrjährigen Obstsorten verschenkt werden. Wer das Fest am 16./17. Febraur versäumt, hat im Februar und im März noch bei mehreren Terminen in Stadtteil- und Nachbarschaftszentren Gelegenheit, Saatgut zu bekommen und zu tauschen.