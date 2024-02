Betroffen sind die Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7 sowie die Buslinien 40, 52, 62 und 67: Dass die Garnituren dieser Linien am heutigen Samstag vorübergehend angehalten werden, liegt an einer neuerlichen Kundgebung zum Thema „Graz für Palästina“. Die dazugehörige Versammlung startet um 15 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofs, anschließend setzt sich der Protestmarsch via Annenstraße und Südtiroler Platz bis zum Hauptplatz fort. Je nach Standort des Protestzuges werden Busse und Trams in der Zeit von 15.10 bis voraussichtlich 16.50 Uhr kurzfristig angehalten.