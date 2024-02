Er war in der Kärntner Straße unterwegs, um für seine Mutter etwas einzukaufen. Am Rückweg, gegen 17.30 Uhr am Donnerstagabend, ist es zum Überfall gekommen – fünf Unbekannte gelten als Verdächtige. So erzählt es der Elfjährige der Polizei.

Ihm wurden die Augen zugehalten, darauf hin sei er in einen Acker – Höhe Kärntner Straße 388 – gezerrt und zu Boden gedrückt worden. Die Täter haben ihm das Geldtascherl gestohlen, die Beute: fünf Euro. Danach sind sie geflüchtet, teils zu Fuß, teils mit E-Scooter. Der Bub wurde dabei leicht verletzt, ging nach Hause, wo dann sein Vater Anzeige erstattet hat.

Nähere Angaben zu den Verdächtigen konnte der Elfjährige nicht machen, die Polizei sucht daher Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise hat, kann sich an den Journaldienst des Kriminalreferates des Stadtpolizeikommandos Graz unter der Telefonnummer 059 133/65 3333 wenden.