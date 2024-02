Neun Jahre hat es gedauert, nun war es endlich so weit: Die Pfadfinder der Gruppe 10 in Graz-Straßgang bekommen nun ein Vereinsheim, am Freitag fand der Spatenstich statt. „Ich kann es kaum glauben, dass es endlich wahr wird“, strahlte dabei Obfrau Katharina Rosmann mit der Sonne um die Wette. Die Idee und die Entwürfe kamen dabei aus der 80 Kinder und 30 Ehrenamtliche starken Gruppe selbst: Nämlich von Leopold „Leo“ Wipfler, der als Teamleiter in der Gruppe 10 mitarbeitet und Statiker von Beruf ist. Werden soll es ein Holzriegelbau mit 250 Quadratmetern Fläche, ab Juni will man einziehen. Geplant sind mehrere Räume und ein gemeinsamer Begegnungsraum mit einer Falttür – für diese muss man noch 30.000 Euro auftreiben. Bei den restlichen Kosten haben Stadt und Land unter die Arme gegriffen und je ein Drittel (350.000 Euro) beigesteuert.

Von Seiten der Unterstützer waren zum Spatenstich mit Segnung auch Bürgermeisterin Elke Kahr, Stadtrat Kurt Hohensinner und die ehemalige Landesrätin Juliane Bogner-Strauß sowie die Bezirksvertretungen von Straßgang und Wetzelsdorf gekommen.

Die knallbunten Eisenbahnwaggons auf dem Grundstück Straßgangerstraße 436 kennt man. Sie werden auch bleiben © Stadt Graz/Fischer

Das bisherige „Heim“ der Gruppe war eines, das vielen beim Vorbeigehen aufgefallen ist: Auf der Pfadfinder-Wiese in der Straßgangerstraße 436 stehen bunte Zugwaggons, die der Gruppe als Treffpunkt diente. Bei tiefen Temperaturen seien die Treffen aber immer kürzer ausgefallen, erzählt Rosmann: „Die Kälte kroch irgendwann einfach gnadenlos vom Boden herauf.“

Das wird sich jetzt ändern. Eingeweiht wird das neue Vereinshaus am 7. September, beim großen Herbstfest der Gruppe. Wer Lust hat, zur Gruppe zu stoßen, ist übrigens herzlich willkommen. „Gerne können Mädchen und Buben zum Schnuppern vorbeischauen. Wirklich dringend suchen wir derzeit Teamleiter für die Jüngsten“, motiviert Katharina Rosmann, sich zu melden.