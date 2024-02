Während sie bei einschlägigen Online-Stadtplänen noch nicht auftaucht, findet man sie auf der Internetkarte der Stadt Graz sehr wohl – die nagelneue Maria-Stromberger-Gasse. So heißt wie berichtet seit 1. Februar jener Abschnitt im Bezirk Gries in der Verlängerung der Belgiergasse, der bis vor Kurzem noch als „Kernstockgasse“ bekannt war. Und Inhalt zahlreicher Diskussionen. „Ottokar Kernstock war ein Rassist und geistiger Wegbereiter des Nationalsozialismus. Mit Maria Stromberger haben wir als neue Namensgeberin eine mutige Frau, deren Widerstand gegen das NS-Regime beinahe in Vergessenheit geriet, ausgewählt“: So erklärte Gemeinderätin Manuela Wutte (Grüne) stellvertretend für die Grazer Koalition die kürzlich erfolgte Umbenennung.