Eigentlich sollte genau das der Vergangenheit angehören: Dass Fußwege in Graz pauschal den ganzen Winter gesperrt sind, egal, ob die Sonne bei zehn Plusgraden scheint oder nicht. Das hatte Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) angekündigt – und im Wesentlichen auch eingelöst. In den Grazer Parks wird man per Tafel darauf hingewiesen, dass bei „Schnee und Glätte“ das Betreten der Wege verboten ist, es gibt aber die lästigen wie unschönen Ketten nicht mehr.