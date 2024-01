Nach einem Diebstahl am 7. Dezember sucht die Grazer Polizei nun per Lichtbildveröffentlichung nach dem Tatverdächtigen.

Die Polizei sucht per Lichtbildveröffentlichung nach einem Mann: Dieser soll im Dezember bei einer Sportveranstaltung eine Geldbörse gestohlen und mit der darin befindlichen Bankomatkarte Geld behoben haben. Es entstand ein Schaden im niedrigen dreistelligen Euro-Bereich.

Nach diesem Mann sucht die Polizei © LPD

Der unbekannte Täter dürfte am 7. Dezember zwischen 10 und 11.50 Uhr einem 24-Jährigen aus einer nicht versperrten Umkleidekabine die Geldbörse gestohlen haben. Mit der darin befindlichen Bankomatkarte wurden in der Folge mehrere Einkäufe im Stadtgebiet von Graz getätigt. In einem Geschäft wurde der Unbekannte von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Da die bisherigen Ermittlungen erfolglos verliefen, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung eines Lichtbildes in an. Zweckdienliche Hinweise zur Identität der Person sind an die Polizeiinspektion Riesplatz unter der Tel. Nr.: 059 133/6592 erbeten.