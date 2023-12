Am Mittwoch gegen 1.30 Uhr war er am prallsten, doch auch in der Nacht auf heute zeigte sich „Luna“ in beachtlicher Größe. Ja, wir erleben derzeit wieder Vollmondnächte. In der bekannten Debatte um Auswirkungen und Einfluss auf den Menschen – also auch im Streit zwischen Mythos und Wahrheit – meldete man sich schon vor Jahren seitens des ÖAMTC zu Wort und verriet der Kleinen Zeitung, dass die Pannenhelfer an Tagen wie diesen im Dauereinsatz seien. „Wir sind gerüstet, denn es ist tatsächlich so: Rund um den Vollmond ereignen sich genau definierte Panneneinsätz um rund ein Drittel häufiger als an vergleichbaren Tagen“, erklärte damals ÖAMTC-Sprecher Hans-Peter Auer.

Es seien die „selbst verschuldeten Vorfälle“, die viel häufiger auftreten. Einer der „Hauptpannengründe bei Mondnächten“ sei das falsche Betanken des Autos – „dass also durch Unkonzentriertheit ein Dieselfahrzeug mit Benzin gefüttert wird“, so Auer. Seine Aufzeichnungen, die heute schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, ergaben damals, dass die steirischen Pannenkollegen fünf Mal am Tag wegen eines falschen Tanks ausrücken mussten – rund um Vollmondnächte erhöhte sich diese Zahl „nachweislich und regelmäßig auf zwölf Einsätze am Tag“. Genauso verhalte es sich bei einem weiteren Klassiker: Waren es damals 50 Einsätze wegen leerer Autobatterien an regulären Tagen, so wusste ÖAMTC-Sprecher Auer von bis zu 65 entsprechenden Hilferufen bei Vollmond zu berichten.