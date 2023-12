Es war eine einfache SMS, die weitreichende Folgen für einen 79-jährigen Grazer hatte. Die Registrierung seines Finanzmanagers seiner Bank sei ausgelaufen. Über den beigefügten Link sei sie zu erneuern. Der Mann folgte dem Link, zusätzlich rief ein Betrüger am Festnetz an, gab sich als Mitarbeiter der Bank aus und bot seine Hilfe an.

Das war natürlich eine Falle. Die Betrüger brachten den Mann dazu, eine Software auf seinem Computer zu installieren. Das ermöglichte es ihnen, auf sein Bankkonto zuzugreifen. Es wurden mehrere Überweisungen auf ausländische Konten getätigt, am Ende waren mehrere 10.000 Euro weg. Die Polizei versucht nun, die Zielkonten zu eruieren.

Regelmäßig warnt die Polizei vor solchen und ähnlichen Betrugsmaschen. Es wird sich nie ein Bankmitarbeiter telefonisch melden, um eine neue Software zu installieren. Auch die Banken warnen selbst regelrecht vor Online-Betrügern.