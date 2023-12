Feuerwehr, Polizei, Rettung: Eine Armada von Einsatzkräften war gestern nach 21 Uhr in Graz Richtung Fröhlichgasse unterwegs. Im Haus mit der Nummer 110 stand eine Wohnung im 5. Stock in Vollbrand. Die Feuerwehrleute konnten – teils über Drehleitern und Körbe – insgesamt rund 40 Personen des Hauses evakuieren; unsicher war noch, ob von diesen jemand eine Rauchgasvergiftung erlitten hatte. Die Feuerwehr konnte wegen der starken Rauchentwicklung längere Zeit nicht in die Wohnung vordringen. Einsatzleiter Armin Christof von der Polizeidienstelle Ries konnte um 22 Uhr noch nicht sagen, ob sich noch Personen in der Balkonwohnung befanden. Ursache und Folgen des Brandes standen also zum Redaktionsschluss noch nicht fest