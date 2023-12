Es ist Pflichtprogramm für viele Menschen am 24. Dezember: Bevor es zur Familie geht und man sich für ein paar Tage mit viel zu viel Essen einigelt, trifft man sich noch mit Freunden auf ein Glaserl und besorgt vielleicht auch noch Last-Minute allerletzte Geschenke. Letzteres ist diesmal schwierig, weil der Heiligabend auf einen Sonntag fällt, und auch viele Lokale haben sich dazu entschlossen, zuzubleiben – wie etwa der Frankowitsch, die Brötcheninstitution in der Stempfergasse. Laut Grazer Marktordnung dürfen viele Marktlokale sonntags zudem gar nicht öffnen, somit ist es etwa auch bei „Oskar am Markt“ am Geidorfplatz heuer nicht möglich, aufs Christkind anzustoßen.

Wer hat nun aber geöffnet? Eine der größten Vorweihnachtspartys am 24. Dezember hat am Freiheitsplatz Tradition, schon das Café Fink lud immer zum Heiligabend-Umtrunk. Übernommen hat diese Tradition das Café Mitte, das an derselben Adresse nachgefolgt ist. „Tradition währt ewig! – Auch heuer feiern wir wieder gemeinsam“, verspricht man. Orangenpusch und Glühwein werden hauptsächlich angeboten, und das von 12 bis 16 Uhr.

Das Glockenspiel verführt mit einem „einem unvergesslichen Weihnachtszauber“ und mit Weihnachtsprosecco, dazu gibt es Musik von Johannes Lafer – das alles ab 12 Uhr.

Auf der langen Liste der Aiola-Lokale finden sich sogar gleich mehrere, die am 24. Dezember geöffnet halten. Die Bar Amouro ist von 7 bis 14 Uhr geöffnet, das Promenade von 9 bis 14 Uhr, das aiola Upstairs von 9 bis 16 Uhr, das Operncafé von 8 bis 14 Uhr, Pink Elephant von 9 bis 14 Uhr. Sonderöffnungszeiten gibt es auch in der Goldkost in der Landhausgasse, da fließt von 10 bis 15 Uhr der Champagner. Die Weinbar im Sacher steht von 9 bis 14.30 Uhr Gästen offen, das Gut Schlossberg von 10 bis 14 Uhr. Und im Klyo mit seinem romantischen Wintergastgarten hält man am Heilig-Abend-Tag von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

Weihnachtsmärkte am 24. Dezember: Ein paar sind noch offen

Die Grazer Weihnachtsmärkte schließen größtenteils schon am 23. Dezember. Am 24. noch geöffnet: Der Christkindlmarkt am Hauptplatz und der Tummelplatz von 10 bis 14 Uhr sowie Advent am Glockenspielplatz von 11 bis 14 Uhr.

Weihnachts-Partys am Abend – eher Mangelware

Partys werden heuer eher am 22. und 23. Dezember gefeiert, am 24. stehen aber Christkind Pete van Weed und Santa Oso Blanco im Parkhouse an den Turntables – „Wer nach einem besinnlichen Abend Lust auf ein bisschen Tanzen hat, oder sich für den 25.12. eingrooven möchte, der ist herzlichst eingeladen am Heiligen Abend ins Parkhouse zu kommen“, heißt es. Eine der wenigen anderen Veranstaltungen an den Feiertagen ist „Xmess Extreme“ in der Postgarage am 25. Dezember. Mit Techno, Drum‘n‘Bass und House sagt man dort auf drei Floors den Vanillekipferl-Kalorien den Kampf an.