Um die Situation von Familien in Graz und die Auswirkungen der Covid-Pandemie besser einschätzen zu können, wurde 2021 eine groß angelegte Familienstudie für die Landeshauptstadt erstellt. Nun wurde neuerlich erhoben, wie es Eltern, Kindern und Jugendlichen in der Landeshauptstadt geht. Die Fragen, die dabei im Mittelpunkt standen: Wie belastet fühlen sich Familien? Was hilft ihnen, um den Kopf im Alltag über Wasser zu halten? Und wie hilfreich ist dabei das Angebot der Kinder- und Jugendhilfe in Graz?