Es ist ein Weg aus der Armut, die gerade in vielen Kaffee-Anbauländern ein großes Problem darstellt: Für die „Women in Coffee“-Linie kauft die Grazer Rösterei Buna hochwertigen Kaffee von Farmerinnen. Damit werden nicht nur die Frauen in ihrem Unternehmertum unterstützt und ermächtigt – „wir wissen aus Studien auch, dass diese Frauen viel mehr Geld in Bildung investieren“, erzählt Susanne Feier. So werden nebenbei auch Entwicklungsstrategien in Ländern wie Ruanda und Guatemala unterstützt. Denn: „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Frauen in Kaffeeanbauländern eigenes Land besitzen und bearbeiten sowie über den Ertrag ihrer Ernte eigenständig verfügen können“, so Feier.